إدارة دير سانت كاترين تعلن المواعيد الرسمية لغلق الدير خلال الفترة المقبلة



أعلنت إدارة دير سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، المواعيد الرسمية لغلق الدير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان الإدارة، أنه سيجري غلق الدير وعدم استقبال الزوار من جميع جنسيات العالم خلال شهر يونيو المقبل خلال أيام: الخميس الموافق 13 يونيو، والإثنين الموافق 24 يونيو المقبل، ويوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، يومي الإثنين والأربعاء 19 و28 أغسطس، ويومي السبت والجمعة 21 و27 سبتمبر، والخميس 14 نوفمبر المقبل، وأيام الأربعاء والجمعة والسبت والإثنين الموافق 4 و6 و7 و9 ديسمبر المقبل.

وأكد البيان أن الدير يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 8:45 صباحًا حتى الساعة 11:30، فيما عدا يوم الجمعة يستقبل الزوار بداية من الساعة 10:45 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا.

جدير بالذكر أن دير سانت كاترين من أهم الأديرة التراثية في العالم، ويحرص زوار مدينة سانت كاترين على زيارته لمشاهدة ما يحويه من كنوز تراثية، ويعد بمثابة كنز أثري داخل مدينة سانت كاترين، ويضم أهم المكتبات في العالم لكونها تضم مخطوطات هامة ترجع إلى فترات تاريخية قديمة، والمسجد الفاطمى وبجواره الكنيسة؛ ما يدل على التسامح، ويحتوي أيضًا على البئر الذي يقال عنه أنه بئر سيدنا موسي، والشجرة المعلقة، وشجرة العليقة المعلقة، ومتحف الكنوز الأثرية.