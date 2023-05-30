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بعد حصوله على جائزة النيل.. علي الدين هلال: تقدير من الدولة عن مسيرة50 عامًا

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:44 م
توجه الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة عقب إعلان وزارة الثقافة الثلاثاء؛ حصوله على جائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية، معقبا: «أشكرهم على ثقتهم.. وأتمنى أن أكون جديرًا بهذه الثقة».

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الثلاثاء، عن سعادته البالغة بحصوله على الجائزة، قائلا: «انتابتني مشاعر الفرحة، وزادها بهجة أنها أعلى جائزة في الدولة، وهي اعتراف وتقديرعن مجمل ما قدمته في مسيرتي وحياتي على مدار50 عامًا».

وأكد أن الدولة؛ لا تضع أية اعتبارات سياسية أو فكرية كشرط للتكريم بالجائزة، مشيرا إلى إعلان فوز الكثير من أصحاب الرؤى والتيارات المختلفة على مدار السنوات الماضية، مستشهدا بتكريم الدولة لاسم الراحل الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين بنفس الجائزة في مجال الآداب.

وتابع: «كل من فاز بالجائزة كان هدفه خدمة الوطن في مجاله»، مشيرا إلى حضوره اجتماع المجلس الأعلى للثقافة كأحد المرشحين دون سابق ترتيب للفوز بالجائزة حيث كان خارج جلسات التصويت، لافتا إلى حصول الفائز على ثلثي الأصوات الحضور.

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