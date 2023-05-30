كيف يساعد الشاي والشيكولاتة على محاربة النسيان وتقوية الذاكرة؟

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يعاني كثير من الناس، من تراجع قوة الذاكرة، وكثرة النسيان، نتيجة لتدهور الحالة الصحية للدماغ، ولكن دراسة حديثة كشفت عن سر مميز؛ إذ أن مادة متوفرة في الشاي والشيكولاتة قد تكون علاجا فعالا لضعف الذاكرة حال تناولهما بشكل يومي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقا من جامعة كولومبيا أجرى دراسة على ٣٥٠٠ شخص بالعقد السابع من العمر، لمعرفة تأثير مادة الفلافينول على قوة الذاكرة.

يذكر أن الفلافينول يتوافر في الشاي والشيكولاتة والتفاح والتوت.

ووجد الفريق أن ضعف الذاكرة يزيد بين الأشخاص قليلي تناول الفلافينول.

وأضافت الدراسة أن تناول ٥٠٠ ملي جرام من الفلافينول يوميا يقوي الذاكرة الضعيفة ب١٦٪، ويقوي الذاكرة العادية ب٦٪.

وتكفي ٦ مربعات شيكولاتة وكوب شاي وتفاحتين أو قطعتي توت لتحقيق ال٥٠٠ ملي جرام من الفلافينول المنصوح بتناولها يوميا لتقوية الذاكرة.