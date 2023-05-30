أردوغان: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال تشكل أولوية لنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير المدمر، واصفا هذا العمل بأنه سيكون أولوية بالنسبة لإدارته.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن المنكوبين في مناطق الزلزال تعرضوا لما سمّاها إهانات بسبب خيارهم السياسي، مؤكدا أن هذا الأمر لن يُنسى أبدا.

وأشار إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، موضحا أنّ مهمة إدارته حاليا تتمثل في وضع أهداف جديدة.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة وعمل البرلمان سيعود إلى الزيارات الخارجية واستقبال الزعماء في بلاده.