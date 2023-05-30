 منافس الأهلي.. الوداد يواصل مطاردة الجيش الملكي على صدارة الدوري المغربي - بوابة الشروق
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منافس الأهلي.. الوداد يواصل مطاردة الجيش الملكي على صدارة الدوري المغربي

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 12:04 ص

واصل فريق الوداد البيضاوي، ملاحقة الجيش الملكي المغربي، بعدما حقق كل منهما انتصارا مهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المغربي للمحترفين.

فاز الجيش الملكي على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين دون رد، حيث سجل ثنائية الجيش أنور طرخات وعبدالفتاح حدراف، بينما انتصر الوداد على المغرب التطواني بنفس النتيجة، وحملت الثنائية توقيع كل من أمين فرحان ويحيى عطية الله.

فوز الجيش والوداد أبقى وضعية الصدارة على حالها، حيث يتصدر الأول برصيد 57 نقطة بينما يلاحقه الوداد برصيد 56 نقطة قلب 4 جولات فقط من النهاية.

ويتقابل الأهلي مع الوداد في القاهرة يوم الرابع من يونيه المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

 


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