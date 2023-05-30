اكتشاف قدرة سماد طبيعي على امتصاص الغاز المسبب للاحتباس الحراري بكميات كبيرة

يسابق العالم الزمن للتخلص من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة عالميا؛ ليبتكر العلماء مختلف الوسائل الممكنة للتخلص من ثاني أكسيد الكربون.



ومن تلك الاكتشافات ما توصل له فريق دنماركي عن قدرة نوع سماد طبيعي شديد الوفرة بامتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات عالية مع سهولة شرائه.



ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن فريق من جامعة كوبنهاجن الدنيماركية، أن مادة دقيق الصخر المستخرجة من تحت الجليد القطبي بالقطب الشمالي تمكنت من تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون لمعادن صديقة للبيئة ومخصبة للتربة الزراعية.



وذكر الفريق أن طنا من دقيق الصخر يستطيع امتصاص ربع طن من الغاز وتحويله لمعادن مفيدة للتربة.



وأضافت الدراسة أن المادة شديدة الوفرة؛ إذ يتم انتاج مليار طن منها سنويا وهي تكفي تغطية حاجة كافة كوكب الأرض للسماد الزراعي.



وأظهر السماد المذكور فعالية جيدة بزيادة خصوبة التربة؛ إذ زاد من حجم محاصيل البطاطس الدنيماركية بالحقول التي تعرضت للتجربة بنحو 19% زيادة في المحصول.



ويعيب السماد المذكور كونه يتم إنتاجه بجرينلاند بالقطب الشمالي؛ ما يجعل أماكن الإنتاج بعيدة عن مختلف بقاع كوكب الأرض، ولكن فريقا آخر من جامعة شيفيلد البريطانية توصل إلى أن بودرة صخور البازلت لديها تأثير ماص لثاني أكسيد الكربون قريب من فعالية دقيق الصخر.