مجموعة مسلحة ليبية تغلق خط نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى طرابلس

أغلقت مجموعة مسلحة ليبية خط نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التائب، في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" أوردته اليوم الثلاثاء، انقطاع إمدادات الوقود عن المحطات المغذية لشركة البريقة وكل المحطات على الساحل الليبي.

وحذر التائب من خطورة الانقطاع وانعكاسه سلبا على الشبكة الكهربائية، قائلا إن "انقطاع التيار الكهربائي لن يستثني أي مدينة في حال استمرار توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية".

وأفادت القناة بإغلاق الطريق الساحلي بين منطقتي المطرد وصرمان بالسواتر الترابية، في حادثة تكررت لأكثر من مرة خلال الشهر الحالي، منذ اندلاع الاحتجاجات في الزاوية على تردي الأوضاع الأمنية.

وطبقا للقناة، "شوهدت عربات عسكرية معتمة تغلق الطريق في الاتجاهين بسواتر ترابية وإطارات، الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير في الطريق الممتد من طرابلس شرقا حتى الحدود التونسية غربا".

وكانت مصادر إعلامية من ورشفانة أشارت إلى أن إغلاق الطريق جاء احتجاجا على الضربات الجوية التي استهدفت ميناء الماية.