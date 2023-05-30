نيوزويك: السياسيون الجمهوريون يتجاهلون ترامب

رأت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير لها نشرته أمس الاثنين، أن السياسيين الجمهوريين يتجاهلون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عدد من القضايا في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثيره على المشرعين الجمهوريين يتضاءل، بينما يسعى لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقدم ترامب نصائح وتحذيرات هذا الشهر، للمشرعين الجمهوريين، اعتبرتها "نيوزويك" أنها لم تكن ذات تأثير يذكر، حيث حث الرئيس الأمريكي السابق المشرعين الجمهوريين على التمسك بمطالبهم في مفاوضات أزمة سقف الديون، قائلا إنه لا ينبغي لهم الانهيار حتى لو أدى ذلك إلى تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وقال ترامب خلال مقابلته مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر: "أقول للجمهوريين هناك، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذا لم يعطوكم تخفيضات هائلة، فسيتعين عليكم القيام بتخلف عن السداد"، مضيفا أن عواقب التخلف عن السداد قد تؤدي فقط إلى "أسبوع أو يوم سيئ".

وبعد ذلك، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لا ينبغي للجمهوريين عقد صفقة بشأن سقف الدين ما لم يحصلوا على كل ما يريدون".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي للصحفيين، يوم الخميس، أنه تحدث بالفعل عن مفاوضات سقف الديون مع ترامب "لثانية واحدة"، وتابع مكارثي أن ترامب طلب منه "التأكد من الحصول على اتفاق جيد".

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومكارثي توصلا في النهاية إلى اتفاق، حيث تم تلبية بعض مطالب الحزب الجمهوري، لكنهما لم يصلا إلى حد خفض الإنفاق الأكبر الذي أراده الجمهوريون، وعلق بايدن أن ذلك "يمثل حل وسط، مما يعني أنه لا يحصل الجميع على ما يريدون".

وفشل ترامب في التأثير على المشرعين في مجلس النواب بولاية تكساس "الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري"، بخصوص مسألة عزل المدعي العام كين باكستون، حليف الرئيس السابق.

وسارع ترامب للدفاع عن باكستون قبل تصويت، يوم السبت، محذرا المشرعين من أنهم سيواجهون غضبه إذا شرعوا في عزل باكستون.

وكتب على "تروث سوشيال"، يوم السبت، أن عملية عزل باكستون "غير عادلة للغاية ولا ينبغي السماح بحدوثها أو المضي قدما فيها، سأحاربكم إذا تمت".

لكن 121 مشرعا صوتوا لصالح وقف باكستون عن ممارسة مهامه في انتظار نتيجة محاكمته في مجلس شيوخ الولاية مقابل 23 صوتا ضد الخطوة.

ولم يعلق حاكم ولاية تكساس جريج آبوت "جمهوري" على باكستون في الأسبوع الماضي، بما في ذلك بعد إجراءات العزل يوم السبت، ما دفع ترامب إلى انتقاد آبوت لصمته، حيث كتب على منصته للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "مفقود في الحرب ! أين حاكم ولاية تكساس في إجراءات عزل المدعي العام؟".