راشفورد يكشف عن طموحاته بعد تتويجه بجائزة لاعب العام في يونايتد

حصل ماركوس راشفورد على جائزة أفضل لاعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد عن الموسم الحالي.

وكشف راشفورد في تصريحات نقلتها صحيفة مترو، أنه صوت لبرونو فيرنانديز للحصول على جائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد بالفعل.

وقال راشفورد: "من الواضح أنها لحظة ، أشعر أنه كان يجب أن أسجل المزيد ، لكن ، كما تعلم ، هناك دائمًا مجال للتحسين".

وأضاف راشفورد في حديثه: "هذا ما كنت أتطلع إلى القيام به في الموسم المقبل. أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور ، لكنني أتطلع إلى التحسن وآمل أن أحصل على أرقام أفضل في ذلك الموسم المقبل".

وأوضح: "انا سعيد جدا. سعداء جدا. أريد فقط أن أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في الفريق و الموظفين لأنه بدون دفعك كل يوم في التدريب لن تتمكن من رؤية أفضل نسخة مني. أقدر لكم جميعًا وأشكركم جزيل الشكر".

وواصل: "لقد صوتت لكاسيميرو وبرونو فيرنانديز. أشعر أن كاسيميرو قام بعمل رائع منذ قدومه وجعلنا أكثر صلابة".

وتابع: "إنه أحد الأسباب التي دفعت ديفيد دي خيا إلى الفوز بجائزة القفاز الذهبي ، وكنا أكثر صلابة في خط الوسط. أدى ذلك إلى تحرير أمثال أشخاص مثل برونو وكريستيان إريكسن ، الذين اعتقدت أنه قد مر بموسم رائع أيضًا ، للعب كرة القدم".