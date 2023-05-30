إشتية: نحتاج دائما لرأي مصر لحرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية



قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن العالم العربي والمجتمع الدولي لا يقبلان استمرار الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا أن معظم الفصائل الفلسطينية متفقة على الذهاب للمقاومة الشعبية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ثم ماذا حدث»، تقديم الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، دعا إلى حوار وطني شامل، منوهًا أن هذه الدعوة لاقت قبولًا وترجمت بالفعل إلى اتفاق الجزائر ولقاءات ثنائية من أجل ترجمة بين حركة فتح وحماس.

وأكد أن هناك دعوة من روسيا مؤخرًا، تريد أن تستضيف الفصائل الفلسطينية، وهناك وجهة نظر تقول إن تلتقي فتح وحماس أولًا ومن ثم بقية الفصائل.

وذكر أن مصر ترعى ملف المصالحة الفلسطينية منذ اليوم الأول، والقيادة الفلسطينية على تواصل دائم معها في هذا الشأن، مُشددًا أن فلسطين حريصة على الرأي المصري دائمًا، ليس من ناحية الجغرافيا السياسية بين القاهرة وغزة فقط، ولكن من زاوية الحرص المصري على الوحدة الوطنية الفلسطينية مثله مثل الحرص الجزائري وجميع أصدقاء فلسطين.

ولفت إلى أن الحوار الوطني دعا له الرئيس الفلسطيني، ويتم الحديث الآن عن مشاورات لإطلاق هذا الحوار، موضحًا أنه جرى الحوار في الماضي بين الأمناء العامين للفصائل وتوج للذهاب إلى الانتخابات ولكن عُرقلت هذه الانتخابات من قبل إسرائيل.

وأشار إلى أنه لابد من عدم منح إسرائيل حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية ولا بد من مناقشة البدائل مع جميع الفصائل الفلسطينية للخروج من هذه حالة الانقسام الموجودة في فلسطين.