يوروبول: اعتقال 28 شخصا بتهمة تهريب مهاجرين عبر بلغاريا ورومانيا

أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اعتقال 28 شخصًا بعد تحقيق أجرته شرطة الحدود الرومانية مع منظمة إجرامية قامت بتهريب مهاجرين غير شرعيين من تركيا إلى ألمانيا عبر بلغاريا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك.

ونقلت دورية الأخبار البلغارية (صوفيا جلوب) عن الوكالة قولها، في بيان اليوم الإثنين، إن المديرية العامة البلغارية لمكافحة الجريمة المنظمة والشرطة الاتحادية الألمانية في وودهاوس شاركا أيضا في عملية الضبط.

وأضاف بيان الوكالة أنه تم تفتيش 29 موقعا في العاصمة الرومانية بوخارست ومناطق ارجيس وبوزاو وكونستانتا وبراسوف.

وبدأت شرطة الحدود الرومانية التحقيق في هذه الشبكة الإجرامية في عام 2022، بعد اعتقال العديد من سائقي الشاحنات على الحدود مع بلغاريا، حيث كشف التحقيق عن شبكة إجرامية مكونة من مجموعتين تتولى كل واحدة منهما مهام معينة.

وتورط المشتبه بهم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين بريًا في شاحنات عبر نقاط عبور حدودية محددة على الحدود البلغارية الرومانية ثم احتجازهم في مواقع بالقرب من مدينة تيميشوارا الرومانية لمدة يوم أو يومين قبل نقلهم إلى ألمانيا.

وقالت الوكالة إن هذه الطريقة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية النشطة عبر ما يسمى طريق البلقان، خطيرة للغاية على حياة وصحة المهاجرين، وقد تسببت بالفعل في العديد من الحوادث حيث تم العثور على بالغين وأطفال متوفين بسبب المساحة الصغيرة ونقص الأكسجين في المقصورات المستخدمة لإخفائهم أثناء النقل.



