أدهم النابلسي يعلق على اتهام إنجي خوري بأنه والد جنينها: تريد الشهرة

علق أدهم النابلسي على ما أثارته المطربة السورية إنجي خوري، خلال الساعات الماضية، بأنه والد الجنين الذي تحمله في بطنها، متهما إياها أنها تريد الشهرة على حسابه.



وكتب أدهم النابلسي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم».



وتابع: «عادةً لا أحبّ أن أردّ على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتمّ بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلّا الشّهرة والفتنة بين النّاس وهذه المرّة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة».



واختتم كلامه مستشهدا بالأية 6 من سورة الحجرات، حيث كتب: «یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ».



وكانت المطربة السورية إنجي خوري أعلنت عن حملها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، من خلال نشر الأشعة التلفزيونية للجنين، ومتهمة الفنان المعتزل أدهم نابلسي بأنه والد الجنين، كما نشرت صورة لأدهم معلقة: «بحبك لو شو ما عملت فينا يس حرام عليك كرمل ابنا محمد ما تتركني بل شوريع العالم تتمسخر علينا حرام مو زنبي ابنا محمد يا أبو محمد أدهم نابلسي بحبك»، مؤكدة أنه قام بحظرها وطالبها بإجهاض جنينها.



ومن قبلها أثارت إنجي خوري، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها، في فيديو لها عبر حسابها على موقع «انستجرام»، قائلة: «إذا آدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني».



فيما كان أعلن أدهم نابلسي، مؤخرا عن استقباله طفلته الأولى، من خلال نشر صورة لإبنته عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكتب عليها: «الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه.. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة"».







