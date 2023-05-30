يونيسيف: نزوح 400 ألف شخص في الصومال جراء الفيضانات

قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الصومال وفاء سعيد "إن الصومال وبعد خمسة مواسم من الآثار المدمرة للجفاف على الأطفال والأسر عاد ليواجه هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتي أدت هذا العام إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص".

وأضافت وفاء سعيد -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عبر الفيديو للصحفيين بجنيف- أن الشركاء في المجال الإنساني يتوقعون أنه في حالة استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الصومال وفي المرتفعات الإثيوبية خلال الموسم الحالي، فيمكن أن تؤثر الفيضانات المفاجئة والنهرية على ما يصل إلى 1.6 مليون شخص.

وأشارت إلى أن الأسر التي نزحت بسبب الفيضانات لديها وصول محدود إلى الضروريات، مثل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى، لافتة إلى أن حوالى 12 قرية معزولة تماما ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب.

وأوضحت أن خطة الاستجابة الإنسانية للصومال تم تمويلها فقط بنسبة 26%، بينما تم تمويل مجموعة المياه والنظافة والصرف الصحي في الخطة بحوالي 11% مما يهدد توفير المياه النظيفة والصرف الصحي في الوقت الذي ترتفع فيه مخاطر تفشي الأمراض، مثل الكوليرا والملاريا.

ودعت الممثلة الأممية إلى أن يكون التمويل الإنساني للصومال مصحوبا باستثمارات في الحلول طويلة الأجل والتوطين، مؤكدة أن المجتمع الدولي يحتاج إلى مساعدة الصومال في الوصول إلى تمويل المناخ والاستثمار في سبل العيش وتعزيز التكيف معه، وذلك لمنح المجتمعات فرصة للخروج من دوامة الأزمة الإنسانية.