الفاو: الزراعة ورعي الماشية وراء 90% من إزالة الغابات في العالم

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الثلاثاء، بأن المسح العالمي الجديد بواسطة الاستشعار عن بعد، أظهر أنّ التوسع الزراعي، بما في ذلك الأراضي الزراعية ورعي الماشية، هو الدافع المباشر وراء نسبة 90% تقريبًا من إزالة الغابات في العالم، مّا يؤكّد الحاجة إلى العلوم وشبكات الخبراء لتوجيه التغيرات المستقبلية في صون الغابات واستخدام الأراضي وتشكيل معالمها.

كما أبرز المسح بحسب التقرير، أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم الممارسات الزراعية المستدامة من أجل تجنب إزالة الغابات.

وأشارت المنظمة أنه لم يكتف المسح بالكشف عن أرقام جديدة تتعلق بأسباب التغيرات في استخدام الأراضي وإزالة الغابات فحسب، بل قام أيضًا ببناء قدرة الخبراء الوطنيين على تحليل صور الاستشعار عن بعد بصريًا من أجل رصد التغيرات في الغابات واستخدامات الأراضي.

وبفضل التعاون الدولي والإقليمي، بات تقاسم المعارف والخبرات الجديدة يمكّن البلدان من متابعة تطور حالة من الحالات عن كثب، وهو ما من شأنه أن يحسن العمليات الوطنية لرصد الغابات وإدارتها المستدامة على المدى الطويل. ومن خلال إشراك الأخصائيين المحليين والاعتراف بأهمية خبراتهم، شكّل المسح نقلة نوعية فعلية في رصد الغابات.

ويوضح التقرير القطري المعدّ في إطار تقييم الموارد الحراجية لعام 2020 ارتفاع معدل صافي فقدان الغابات في دولة مثل باراغواي بين عامي 1990 و2020، حيث تم فقدان 347 ألف هكتار من الغابات سنويًا بين عامي 2010 و2020، فأصبح البلد يحتل المرتبة السادسة من حيث فقدان مساحة الغابات في ذلك العقد من الزمن.

وتوفر الغابات خدمات هامة للنظام الإيكولوجي، مثل صون التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون وحماية التربة والمياه، بالإضافة إلى إتاحة فرص كسب عيش ريفية من الأخشاب والمنتجات الحرجية والسياحة الإيكولوجية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ رصد الغابات لا غنى عنه من أجل فهم إزالة الغابات والأسباب الكامنة وراءها. وغالبًا ما يكون استخدام الغابات بصورة غير المستدامة مرتبطًا بالفقر والزراعة غير المستدامة.

وذكر التقرير أن واقع الأمر أن فقدان الغابات والتغير في استخدام الأراضي، في باراغواي، يرتبطان أيضًا بأنشطة الكفاف (بما فيها قطع الأخشاب وإنتاج الفحم) وإنتاج المحاصيل غير المشروعة.

وفي حين أنّ التكنولوجيات والمنهجيات الجديدة تسد الفجوة الموجودة في رصد آثار هذه الأنشطة على البيئة، فإنّ استراتيجيات تعويض السكان المحتاجين ضرورية للتخفيف من حدة الضغط على الغابات. وتقوم المنظمة، اعترافًا منها بذلك، بمساعدة الحكومات على معالجة هذه الحقائق من أجل دعم احتياجات المجتمعات المحلية بموازاة حماية غاباتها الوطنية.