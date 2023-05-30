رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: تفرغ العضو النيابي يصب لمصلحة الوطن

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحوار الوطني أثمر عند الأحزاب وأثمر عند رجل الشارع، معقبًا: «بدأ بلا خطوط حمراء ثم انطلق فيه الجميع، والتوافق هو الأساس، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «ما يتفق عليه المشاركون في الحوار الوطني هو ما سيوضع موضع التنفيذ من أجل مصلحة الوطن».

وبشأن ملف تفرغ العضو النيابي، عقب: «كان قديما يقدم على استثناء للحفاظ على عمله، لكن الدستور الحالي اشترط العضوية، فأصبح التفرغ واجبا أيا كانت الوظيفة».

وأوضح أن النائب دوره تشريعي ورقابي، فقد يتدخل جزء من دوره النيابي في عمله خارج المجلس، والناخب لا يدقق حين الانتخاب هل المرشح متفرغ أم لا، لكنه يختار الأنسب، وبعد نجاحه يجب عليه التفرغ، وعلى أصحاب الخبرة النيابية التفرغ بمجرد دخولهم المجلس لأنه في صميم مصلحة الوطن والمواطن والعضو.