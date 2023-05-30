إشتية: العالم العربي والمجتمع الدولي لا يريد استمرار الانشقاق الفلسطيني



قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الانتخابات هي البوابة الرئيسية تحت قبة البرلمان، لإنهاء الفصل الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الانقسام وما ترتب عليه من تبعات مؤلمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ثم ماذا حدث»، تقديم الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية قدمت في الجزائر مبادرة للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، لا تقع تحت الحصار الدولي، معقبا: «بصفتى عضو لجنة مركزية بحركة فتح قلنا محتاجين لجميع الفصائل المشاركة في الحكومة أن تقول أنها ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير».

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تريد الذهاب إلى خطوات عملية في موضوع إنجاز المصالحة، لأنه لم يعد العالم العربي والمجتمع الدولي يريد استمرار هذا الانشقاق، لافتًا إلى أنه بسبب الهجمة المفروضة على فلسطين من حكومة الاحتلال، فأن القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها في حاجة لتعزيز البيت الداخلي وجاهزة للذهاب لمصالحة جادية وحقيقية وترجمة إعلان الجزائر على الأرض.

وذكر أن القضية الفلسطينية تبقى مشرقة في ذهن كل إنسان عربي ودولي وصديق لفلسطين عندما يكون الشعب الفلسطيني واحدًا وموحد.

ولفت إلى أن فلسطين بحاجة إلى برنامج سياسي مبنى على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة القابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، مُشددًا أن هذا ما اتفق عليه كل الفصائل الفلسطينية وجميع مكونات الشعب الفلسطيني على هذا الموضوع.

وأشار إلى أنه لابد من الاتفاق على برنامج نضالي واحد، لأن لا أحد يصنع السلام منفردًا أو يصنع الحرب منفردًا في فلسطين، لذلك لابد من الاتفاق على هذا البرنامج النضالي الموحد حتى لا يضع فلسطين في مواجهة أمام العالم.