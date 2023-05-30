رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون بكل بمعنى الكلمة للذهاب لمصالحة جدية وحقيقية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الذي يحكم موضوع الاتفاق للانقسام الفلسطيني، الإقليم والتدخلات والولاءات في الإقليم والمحاور الإقليمية والوضع الداخل لحركة حماس والسلطة، منوهًا أن «هناك حالة دولية بالمجمل تعرقل مثل ما حدث من عرقلة نتائج الانتخابات».

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، مساء الثلاثاء، أن «أهم مدخل حاولوا من خلاله إنهاء الانقسام، وهو الذهاب لإجراء انتخابات»، موضحًا أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أعلن في 22 مايو 2021 إجراء الانتخابات».

وأعرب عن أسفه أن «إسرائيل التي أجرت 5 انتخابات في 4 سنوات، استخدمت حق النقض الفيتو ضد الانتخابات الفلسطينية والديمقراطية، عن طريق منعها إجراء الانتخابات في القدس».

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية اجتمعت، وأعلنت تأجيل الانتخابات إلى حين إجراء إقامتها في القدس، ولذلك كانت الانتخابات بالنسبة لهم هي البوابة الرئيسية تحت قبة البرلمان لإنهاء الفصل الأسود من تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الانقسام والتبعات التي ترتبت عليه.

ونوه أن الانقسام الفلسطيني أدى إلى تبعات من الناحية السياسية أو الجغرافية أو المؤسسة الإدارية والأوضاع المالية، مضيفًا: «قدمنا مبادرة، وقوبلنا في الجزائر للذهاب لحكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأردنا لها ألا تقع تحت الحصار الدولي، ولذلك حركة فتح تحتاج جميع الفصائل التي تشارك في الحكومة أن تقول بأنها ملتزمة بالشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير».

ولفت إلى أنهم يريدون الذهاب لخطوات عملية في موضوع إنجاز المصالحة، لأنه لم يعد العالم سواء العربي أو المجتمع الدولي، يريد أن يستمر هذا الانشقاق، متابعا: «نحتاج وحدة وطنية بسبب الهجمة المفروضة علينا من قبل الاحتلال وهذه الحكومة في إسرائيل التي ليست متطرفة ولكن مجرمة، بالمجمل نحتاج إلى تعزيز البيت الداخلي».

وواصل: «جاهزون بكل بمعنى الكلمة أن نذهب لمصالحة جدية وحقيقية وأن نترجم إعلان الجزائر، نريد هذا الأمر أن ينتهي، ونريد أن ينتهي هذا الفصل الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني».