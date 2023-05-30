كوريا الجنوبية: إلغاء قانون التمريض في إعادة التصويت بعد اعتراض الرئيس يون

صوتت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ضد قانون التمريض المثير للجدل الذي تم طرحه لإعادة التصويت عليه بعد أن استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حق النقض (الفيتو) ضد التشريع في وقت سابق هذا الشهر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب.

وتم رفض القانون في تصويت جاءت نتيجته 178-107 مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، وتم إلغاؤه.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه كان يتطلب موافقة الثلثين حتى يستطيع تجاوز الفيتو الرئاسي، ما يعني أنه كان يتعين على 193 نائبا على الأقل التصويت لصالحه حتى يتم تمريره.

وكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع لأن حزب سلطة الشعب الحاكم يشغل حاليا 113 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

ومارس يون حق النقض ضد مشروع القانون الذي يعارضه الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وقال إن مشروع القانون يسبب الكثير من التوتر بين أعضاء المهن الطبية، مثل الأطباء والممرضات ومساعدي التمريض.

وأعرب الأطباء ومساعدو التمريض عن معارضتهم لمشروع القانون، بزعم أنه قد يؤدي إلى ارتباك في القطاع الطبي من خلال السماح للممرضات بفتح عيادات دون إشراف الأطباء، وربما التمييز ضد مساعدي التمريض.