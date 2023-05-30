بوتين يدعو إلى تحسين الدفاع الجوي بعد تعرض موسكو لهجمات بمسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تحسين الدفاع الجوي بعد تعرض العاصمة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بوتين عبر التلفزيون الرسمي إنه على الرغم من أن النظام في موسكو ومنطقة موسكو تعامل بشكل مناسب، لا تزال هناك حاجة للعمل. الدفاع الجوي لا يزال يحتاج إلى إحكام عملياته.

وقال بوتين "سوف نقوم بهذا". واتهم أوكرانيا بإثارة ردود جديدة من روسيا بمثل هذه الهجمات، قائلا إن موسكو سوف ترد. وقد نفت الحكومة في كييف المشاركة المباشرة في الهجمات.

واعترض الدفاع الجوي الروسي كل المسيرات فوق موسكو خلال الليل، وفقا لوزير الدفاع سيرجي شويجو.

وقال شويجو، وفقا لوزارته، "ثلاث مسيرات تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية فوق موسكو، فقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها.. وتم اسقاط خمس مسيرات أخرى بواسطة مجمع بانتسر المضاد للطائرات".

وتسببت الهجمات في أضرار محدودة بالعديد من المباني وإصابة شخصين إصابات طفيفة، وفقا لتقارير روسية سابقة.

وتحدث شويجو عن "هجوم إرهابي" على أهداف مدنية. وفي الوقت نفسه، وصف هجمات المسيرات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى بأنها كانت ناجحة تماما.