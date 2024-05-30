لبنى ونس: كل الفنانين كانوا سواسية في كواليس وتصوير مسلسل العتاولة

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها توقعت نجاح مسلسل العتاولة بسبب تركيبته الفنية سواء على مستوى النجوم أو فريق العمل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، لكن ليس بهذا القدر الكبير من النجاح والضجة الكبيرة التي حققها عند عرضه في رمضان الماضي.



وأضافت خلال برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على «نجوم إف إم»، أن نجاح المسلسل بدأ من كواليسه، حيث كان الجميع أسرة واحدة، متابعة: «معانا نجوم مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وزينة ومي كساب وفريدة سيف النصر، بجانب عناصر الشباب وتشعر أن كل شخص مختلف عن الآخر وكلنا كنا سواسية، وهو ما يعطي انطباعًا جيدًا ويجعل الجميع يظهروا أفضل ما لديهم».

وأشارت لبنى ونس، إلى أن المخرج أحمد خالد موسى من ضمن المخرجين الذين يمتازون بالكواليس الهادئة والتي لا يوجد بها مشاكل، مضيفة: «تشعري بالسعادة خلال الكواليس خاصة أنه يحل جميع المشاكل».

وواصلت: «ما بحبش كلمة نجم في حاجة اسمها فنان وممثل، أما نجم فهناك الكثير من الأشخاص الذي يُطلق عليهم كلمة نجم».

وأشارت لبنى إلى أن بداياتها الفنية كانت من خلال أعمال مسرحية ثم اتجهت بعد ذلك إلى الأعمال السينمائية، منوهة بأنها كانت تساعد عدد من أصدقائها في المعهد العالي للفنون المسرحية خلال مشاريع تخرجهم.

وأضافت: «حتى الآن أدعم الشباب لأنهم المستقبل، والاهتمام بهم يجب أن يكون نصب العين، ولابد أن يحصلوا على التركيز والاهتمام اللازم».