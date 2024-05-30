ردت الفنانة فرودس عبد الحميد، على الأقاويل التي انتشرت عنها خلال مشوارها الفني، بأنها تعمل في الفن من خلال زوجها المخرج محمد فاضل كونها تشارك في جميع أعماله، وأنها تعمل من خلال وساطته.

وقالت فردوس عبد الحميد، إن الفيصل في ذلك الموضوع هو كيفية تقديم الدور بشكل جيد وهل الزوج متحيز لزوجته لذلك أعطى لها الدور، أم الفنانة لم تنجح في تقديم الدور ببراعة، وتلك الحالة لم تنطبق عليها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أعتقد أن كل الأدوار اللي أعطها لي محمد فاضل نفذتها بشكل كويس أوي، هو ده الفيصل في القضية وأنا موضوعية جدا لدرجة إني أنا في بعض الأحيان زي "ما زال النيل يجري"، عرضه عليٌا محمد فاضل قولت له لأ مش هعمله لأني عملت الدور ده كتير قبل كده، واللي أصر أني أعمل الدور ده أسامة أنور عكاشة علشان قالي إنه هيزعل مني وهو زعله كبير".

وأشارت إلى أن حجم الدور لم يفرق معها، وانسحبت من مسلسل ليالي الحلمية الجزء الثاني ليس بسبب مساحة الدور، ولكن أهمية الدور هو الفارق وعندما قدمت الجزء الأول من العمل جلست مع أسامة أنور عكاشة لكي تعرف امتداد دورها فيما بعد وشرح لها أسامة أنور عكاشة التفاصيل، وعندما عرضوا عليها الجزء الثاني لم تجد ما قاله لها والأمر أختلف كثيراً.

واختتمت فردوس عبد الحميد، أنها ذهبت لأسامة أنور عكاشة، وحكت له ما قرأته في الجزء الثاني ليرد عليها بقول: "هو الدور كده وخلاص مفيش غير كده"، وبعدها اعتذرت عن العمل".