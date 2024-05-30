تشغيل المجزر الآلي في المنطقة الصناعية بمدينة الطور بجنوب سيناء لتطوير منظومة تداول الدواجن الحية

أنهت محافظة جنوب سيناء أعمال تطوير المجزر الآلي في المنطقة الصناعية بمدينة الطور بسيناء، وذلك في إطار تطوير منظومة تداول الدواجن الحية، وتقديمها بصورة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم تطوير المجزر بالكامل ليصبح بؤرة لذبح وتنظيف الدواجن الحية، وتغليفها وتوزيعها على التجار في مختلف مدن المحافظة، بهدف الحد من التلوث والحفاظ على البيئة، إلى جانب تقديم منتج غذائي صحي وآمن يخضع للرقابة الصحية من قبل مديرية الطب البيطري.

وفي تصريح له اليوم، أوضح المحافظ أنه لأول مرة سيتم القضاء على ظاهرة تنظيف الدواجن في المحلات، من خلال تحويل نشاط محلات بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة، مما يسهم بشكل كبير في الحد من التلوث.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تطبيق هذا التعديل في مدن شرم الشيخ والطور بسيناء كمرحلة أولى، قبل توسيع نطاق التجربة لتشمل كافة المدن في المرحلة الثانية.

وأضاف أن المجزر تم تطويره باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، مع توفير فريق طبي متخصص للإشراف على عمليات الذبح والتنظيف والتغليف، بالإضافة إلى آليات للتخلص من الفضلات بشكل صحي وآمن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن توفير منتج صحي عالي الجودة للمواطنين.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن عملية استقبال الدواجن الحية في المجزر تتم عبر سيارات مخصصة، حيث تخضع هذه الدواجن لعدة مراحل منها تعليقها في المنطقة المخصصة لذلك، قبل دخولها لدورة الذبح التي تتم يدويًا وطبقًا للأساليب الإسلامية.

وتستمر عملية تصفية الدماء حتى جفافها تمامًا، قبل دخول مرحلة الرياشة لانتزاع الريش، ومن ثم مرحلة التجويف لاستخراج الأحشاء، ويتبع ذلك مرحلة التبريد والتقليب حتى تصل الدجاج إلى درجة حرارة مناسبة، قبل أن تخضع لمرحلة التجفيف والتقطيع، وأخيرًا التغليف.

وأشارت إلى أن في مرحلة التغليف يتم تقديم الدواجن بأشكال مختلفة، بما في ذلك كاملة، وأوراك، وصدور، لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين.