 إصابة 13 طفلا برد فعل تحسسي خلال رحلة مدرسية في سويسرا - بوابة الشروق
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إصابة 13 طفلا برد فعل تحسسي خلال رحلة مدرسية في سويسرا

جنيف - (د ب ا)
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 4:11 م

تم نقل نحو 13 طفلا للمستشفى في شمال سويسرا بعد إصابتهم برد فعل تحسسي خلال رحلة مدرسية.

وقالت الشرطة السويسرية مساء أمس الأربعاء إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عاما، أصيبوا بتهيج في الجلد والعين بالإضافة إلى صعوبات في التنفس. وتم نقل ثلاثة من الأطفال إلى المستشفى على متن مروحية طوارئ.

وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يكون سبب الحادث، الذي وقع بالقرب من قرية رونينبرج جنوب شرق بازل، يرقات اليرسوع.

وتحتوى اليرقات على شعيرات سامة يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الهواء وتنتشر مع الرياح. ومن المعروف أن الشعيرات تسبب التهيج وصعوبات في التنفس في حال تم استنشاقها.

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