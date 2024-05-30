ميلوني ترتب أول لقاء بين رئيسي البرازيل والأرجنتين

أفاد تقرير إخباري بأن من المتوقع أن تسعى رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إلى ترتيب أول لقاء بين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بلادها الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك بابا الفاتيكان في قمة السبع، لأول مرة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأكد رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مشاركتهم في القمة التي تعقد بمدينة أبوليا الساحلية جنوبي إيطاليا، وذلك ضمن قائمة ضيوف قابلة للتغير.

وتسعى ميلوني إلى تعزيز أوراق اعتمادها كسيدة دولة يمكنها تنظيم لقاء بين صناع قرارات آخرين.

ويعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أيضا حضور القمة، بينما لا يزال على السعودية تأكيد خططها بشأن القمة.

ومن المقرر أن يناقش قادة السبع قضايا عدة تشمل دعم أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحركة حماس، والمنافسة مع الصين، والذكاء الاصطناعي.

كما سيناقش القادة خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي لكييف.