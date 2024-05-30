موظفون بالاتحاد الأوروبي في بروكسل ينظمون تشييعا رمزيا لضحايا غزة

أقام موظفو الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراسم تشييع رمزية لضحايا المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتجمع الموظفون، اليوم الخميس، أمام مباني المفوضية والمجلس الأوروبي وفرشوا ستراتهم واستلقوا على الأرض بلافتات ليد ملطخة بالدماء، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وطالب الموظفون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، حاملين لافتات عليها يد ملطخة بالدماء والكوفية الفلسطينية.

ومنذ مساء الأحد، ترتكب إسرائيل سلسلة مجازر بحق النازحين غرب رفح التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها "منطقة آمنة"، ورغم صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف فوري للهجوم البري المتواصل على المدينة منذ 6 مايو الجاري.

وأسفرت هذه المجازر عن استشهاد 72 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة بغزة، و200 شهيد حسب مسئولة أممية، خلال 48 ساعة، ويعود التباين في الحصيلة إلى خروج مستشفيات رفح عن الخدمة ووجود إصابات حرجة كثيرة دون تدخل طبي.