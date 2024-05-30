توقعات بارتفاع الدين العام في إسبانيا لـ 150% من إجمالي الناتج المحلي في 2050

يتوقع خبراء وكالة بلومبرج للأنباء تدهور النظرة المستقبلية للدين العام الإسباني، على المدى الطويل رغم التحسن النسبي لها على المدى القريب.

وبحسب توقعات بلومبرج التي تعتمد على دراسة التقديرات الاقتصادية طويلة المدى، ومتوسط ​​توقعات سعر السوق في الربع الأول من عام 2024 ومع افتراض أن الحكومة ستنهي العجز المالي الأولي في الميزانية ، فإن الدين العام سيرتفع إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.

كما أن التحليل العشوائي لاستدامة الديون يشير إلى احتمال نمو الدين الإسباني بصورة أسرع.

في الوقت نفسه، تحظى إسبانيا بفرصة جيدة للوفاء بالقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تلزم الدول الأعضاء ذات معدلات الدين العالية بخفض هذه المعدلات على المدى المتوسط، حيث ستتيح الجهود المتواضعة لخفض الإنفاق المالي العام، وطول أجل استحقاق الديون في المتوسط، انخفاض معدل الدين العام لإسبانيا في عام 2028 بمقدار نقطة مئوية عنه في العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التحسن لن يكون كافيا للوفاء باشتراطات الاتحاد الأوروبي الجديدة، حيث ستكون الدول عالية المديونية مثل إسبانيا مطالبة باتخاذ إجراءات مالية إضافية لخفض معدل الدين العام إلى المستويات المقررة في الاتحاد.