حسين زين للإعلاميين في عيدهم الـ90: ماسبيرو يملك كوادر قادرة على مواكبة العصر باحترافية ومهنية

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين المصريين بمناسبة عيدهم الـ90، داعيا لمواصلة دورهم الوطني في تقديم إعلام هادف تنويري توعوي.

وقال رئيس "الوطنية للإعلام"، في كلمة وجهها إلى الإعلاميين، إن 90 عامًا مرت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، وبدء مسيرة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وحافلة بانجازات صنعت تراثا ثقافيا وفنيا فريدا من نوعه شكل ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات امتد تأثيره لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة.

وأضاف: "نقول لأبناء ماسبيرو في عيدهم أن الأجيال التي سبقتكم من رواد وعمالقة الإعلام صنعت إعلاما مهنيا صادقا متسلحين بالعلم وبالتكنولوجيا وملتزمين بمبادئ ومواثيق شرف إعلامي هدفه تثقيف وتوعية المواطن، وكان لهم دورا بالغ الأهمية في بناء الشخصية المصرية ومساندة خطط التنمية والدفاع عن الوطن.

وأكد أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون على الدرب ماضين، ولهم منا التقدير والدعم لمواصلة دورهم الوطني بتقديم المساندة الإعلامية لجمهوريتنا الجديدة التي تشهد تنمية حقيقة بالمجالات، وانحيازهم دائما لقضايا الوطن والمواطن بتقديم رسالة إعلامية توعوية بحرية مسئولة تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وتحافظ على أمنها القومي.

وأشار إلى أننا نمتلك الكوارد المهنية المتميزة التي تدرك جيدًا قيمة مهنة الإعلام وأمانة الكلمة ولديهم القدرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال، والتعامل مع الوسائط الجديدة خاصة التي تطلق الشائعات والأكاذيب والعمل على مجابهتها وكشف زيفها.