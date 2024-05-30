الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية باهظة على الحبوب والبذور الزيتية الروسية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان صحفي، إن الرسوم الجديدة "الباهظة" ستوقف بشكل فعال استيراد الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة من البلدين الواقعين في شرق أوروبا.

وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الحبوب من موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، إن هذه التدابير تهدف إلى "منع زعزعة استقرار سوق الحبوب في الاتحاد الأوروبي ووقف الصادرات الروسية من الحبوب التي تمت زراعتها في أراضي أوكرانية ومنع روسيا من استخدام عائدات الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا".

ومن غير المقرر أن تؤثر اللائحة الجديدة على الصادرات الروسية التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي. ويهدف القادة الأوروبيون إلى تجنب التسبب في ارتفاع الأسعار وندرة الحبوب في المناطق الفقيرة التي تعتمد على الحبوب الروسية بشكل كبير.