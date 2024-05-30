بي إتش بي للتعدين تسحب عرض الاستحواذ على منافستها أنجلو أمريكان

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسية بي.إتش.بي جروب سحب عرضها لشراء منافستها أنجلو أمريكان بعد رفض طلب تمديد مناقشات صفقة الاستحواذ. وكان قد تم تمديد فترة المناقشات لمدة أسبوع بعد تاريخ انتهائها الأصلي في الأسبوع الماضي لينتهي في الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن.

وقال مايك هنري الرئيس التنفيذي لشركة بي.إتش.بي "بي.إتش.بي لن تقدم عرضا حاسما لأنجلو امريكا. بي.إتش.بي ملتزمة بإطار عملها لمخصصات رأس المال وتلتزم بنهج منضبط في عمليات الاندماج والاستحواذ".

وأضاف أن الشركة لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق مع أنجلو أمريكان بشأن وجهات نظر محددة فيما يتعلق بالمخاطر التشريعية والنفقات في جنوب أفريقيا. ولم تتمكن بي.إتش.بي من الوصول إلى معلومات أساسية في أنجلو أمريكان حتى تحدد إجراءات للتعامل مع الخطر الزائد الذي تراه.

وفي 13 مايو الحالي رفضت شركة التعدين أنجلو أمريكان العرض المحسن الذي قدمته شركة التعدين "إتش.بي جروب" للاستحواذ عليها، بعد وصول قيمته إلى 34 مليار جنيه إسترليني (43 مليار دولار).

وقدمت بي.إتش.بي العرض المعدل يوم 7 مايو الحالي، ورفضته أنجلو أمريكان.

كانت أنجلو أمريكان قد رفضت عرض الاستحواذ الأولي من بي.إتش.بي بدعوى أنه أقل من قيمتها الحقيقية وغير عملي.

ووصف ستيوارت تشامبرز، رئيس مجلس إدارة شركة "أنجلو أمريكان" العرض بأنه انتهازي ويقلل بشكل كبير من القيمة النسبية لمساهمي "أنجلو أمريكان" مقارنة بمساهمي "بي إتش بي".

وكانت شركة "بي إتش بي" قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها قدمت عرضا للاستحواذ على "أنجلو أمريكان" مقابل 9ر38 مليار دولار. وكانت الصفقة ستسفر عن أكبر شركة تعدين في العالم

وفي 20 مايو الحالي قدمت بي.إتش.بي عرضا جديدا لكن أنجلو أمريكان أعلنت يوم 22 مايو رفضه مجددا.