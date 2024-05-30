لندن: إصابة 3 بالغين وطفل في حادث إطلاق نار بحي هاكني

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أصيب ثلاثة بالغين وطفل في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مطعم في حي هاكني بلندن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن حالة الطفل خطيرة، وإنهم ينتظرون تحديثات بشأن حالة البالغين الثلاثة بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في شارع كينجزلاند هاي ستريت.

وتم نقل الأربعة إلى مستشفى في شرق لندن، إثر "إصابتهم بأعيرة نارية".

وقالت الشرطة إنه قد تم استدعاؤها إلى مكان الحادث عند حوالي الساعة 0920 مساء أمس الأربعاء (1820 بتوقيت جرينتش)، بحضور ضباط متخصصين في الأسلحة النارية.

وأفادت الشرطة بعدم اعتقال أي أفراد حتى الآن.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، مات وارد: "نعلم أن سكان لندن سيصابون بالصدمة بسبب ما حدث الليلة"، مضيفا: "صلواتنا إلى جميع المتضررين".

وأوضح أن "هناك استفسارات سريعة تتم حاليا، وسنقوم بالتحديث في أقرب وقت ممكن. إذا كان هناك أي شخص لديه أي معلومات، يرجى أن يتصل بنا".