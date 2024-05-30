وزير الدفاع التركي: مستمرون في انتهاج سياسات موجهة نحو السلام

أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر، استمرار بلاده في انتهاج سياسات "فعالة ومتوازنة وموجّهة نحو السلام" بشأن حل العديد من المشاكل والأزمات المتزايدة بشكل خاص في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأخير لمناورات "أفس 2024" بولاية إزمير غربي تركيا بمشاركة نحو 11 ألف عسكري من 45 دولة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح جولر أن "النهج السياسي المتّبع جعل من تركيا عنصراً لا غنى عنه في البنية الأمنية الدولية في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم".

وأشار الوزير التركي إلى أن "العالم يمر بمرحلة أمنية تزداد فيها حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان التركية متين جوراك، إن منتجات الصناعات الدفاعية التركية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرات الجيش التركي.

وأكد أن القوات المسلحة التركية ستواصل إجراء مناوراتها العسكرية بهدف تعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها.

وتعتبر "أفس 2024" من أكبر المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة التركية، حيث انطلقت في 25 أبريل الماضي وتختتم اليوم الخميس.