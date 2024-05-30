مصادر: اقتراب رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية للدول غير الملتزمة بمكافحة غسل الأموال

قالت مصادر مطلعة إنه قد يتم رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة بسبب عدم التزامها بقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال خلال الشهر المقبل وهو ما سيمثل دفعة كبيرة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بعد الجهود التي بذلتها تركيا خلال الفترة الأخيرة لوقف تدفق الأموال غير المشروعة عبر نظامها المصرفي والمالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن عمليات المراجعة التي قامت بها بعثة قوة العمل المالي الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال في العالم ومقرها في باريس، أظهرت تقدما كبيرا من جانب السلطات التركية، مضيفة أن هذا يعني إمكانية رفع اسم تركيا من قائمة المراقبة في ختام اجتماعات قوة العمل المالي الدولية يوم 28 يونيو المقبل في سنغافورة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك التركية بعد هذه الأنباء بنسبة 2%، بعد تراجعه في بداية التعاملات.

لكن بحلول الساعة الثالثة و24 دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت اسطنبول تراجع المؤشر بنسبة 5ر0%.

وسيؤدي الرفع المتوقع لاسم تركيا من قائمة غسل الأموال إلى تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادها البالغ حجمه 1ر1 تريليون دولار وهو يساوى الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصادين في المنطقة، وذلك بعد سنوات من السياسة النقدية شديدة المرونة التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الأصول المالية المقومة بالليرة التركية.

وبعد نحو عام من تبني سياسة نقدية أكثر تقليدية وزيادات كبيرة لأسعار الفائدة بدأ المستثمرون العودة إلى سوق المال التركية.

من ناحيته قال إيمري بيكر مدير إدارة أوروبا في شركة أوراسيا جروب في لندن "في حين أن خطوة قوة العمل المالي الدولية لن تطلق بمفردها تدفقات رؤوس الأموال، فإنها ستساعد جهود شمشيك (محمد شيمشك وزير مالية وخزانة تركيا) لإعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".

وتحتاج تركيا إلى تصويت أغلبية الدول الأعضاء في قوة العمل المالي الدولية لصالحها حتى يتم رفع اسمها من القائمة.

وكان شيمشك قد قال في الأسبوع الماضي إن "عازم" على رفع اسم تركيا من هذه القائمة.