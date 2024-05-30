فردوس عبد الحميد: والدي كان معارض على دخولي التمثيل وتوقع فشلي

أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سعادتها البالغة عقب حصول زوجها المخرج محمد فاضل على جائزة النيل فرع الفنون، قائلة إنها سعيدة للغاية لأن الجائزة تقدير من الدولة كما أنه أهدى الجائزة لي.

وتابعت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "طول عمرنا بنعمل الفن مع بعض وأكيد لما حد بيحصله حاجة كويسة بيفرح للتاني لأنها مسيرة واحدة، لما هو ياخد جائزة كأني أنا اللي أخدتها وده توافق في الحياة العامة والشخصية وشيء جميل جداً".

وأشارت إلى أن والدها كان معترضًا على دخولها الوسط الفني لأنها تربت في أسرة متوسطة الحال، وكان والدها يرى أن العائلة ليست لها علاقة بالفن ولم يتوقع تلك الرغبة لأنها لم تفعل ذلك في الدراسة لكنه تفاجأ.

وواصلت: "خلال الثانوية العامة شاهدت إعلان في إحدى الصحف عن قبول دفعة جديدة من الفنون المسرحية، وكأنها دقات القدر بالنسبة لي لأني لم أمثل خلال الدراسة ومكنش عندي الرغبة أو الهوس في التمثيل".

واختتمت، أنها ذهبت لوالدها وقالت له إنها تريد أن تقدم في معهد الفنون المسرحية، لكنه تعجب من حديثها لأنه توقع فشلها كون معهد الفنون المسرحية به امتحانات قبول، وبعدها ذهبت للتمرين في المعهد، والمفاجأة أنهم وافقوا عليها.