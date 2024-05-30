وزير المالية: عجز شهري 11 مليار في فاتورة الكهرباء بسبب الغاز والمازوت

إجمالي الفاتورة 15 مليار جنيه شهريا في حين إيرادات ‏الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة الكهرباء توقفت عن طلب الدعم من الخزانة ‏العامة للدولة لمدة 3 سنوات من خطة كان مقدرًا لها 5 سنوات، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وما ‏تلاها من تغير سعر الصرف؛ أجبرها على العودة مجددًا لطلب الدعم.

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ولفت خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏الخميس، إلى طلب الكهرباء دعما من الموازنة العامة للدولة يقدر بـ130 مليار جنيه كقيمة ‏العجز بين التكلفة والتسعير. ‏

وذكر أن وزارة الكهرباء تواجه عجزًا شهريًا قدره 11 مليار جنيه في فاتورة الغاز والمازوت التي ‏تقدمها لها وزارة البترول، موضحا أن إجمالي الفاتورة 15 مليار جنيه شهريًا في حين إيرادات ‏الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط.‏

وأوضح أن وزارة المالية تضطر لتغطية هذا العجز من الموازنة العامة؛ نظرًا لحاجة وزارة ‏البترول إلى توفير السيولة النقدية لتمويل الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المنتجات ‏البترولية من الخارج.‏

وتابع: «عملية التصحيح الاقتصادي بعد الأوضاع التي مررنا بها الفترة الماضية فيما يتعلق ‏بالعملة وسعر الصرف أثرت، سعر برميل البترول أو الغاز مع سعر الصرف وتكاليف المرتبات ‏والصيانة والخامات؛ كل ذلك يمثل عناصر تكلفة، وأمام الفرق بين التكلفة والإيرادات، لن يكون ‏أمامه غير تحريك الأسعار، أو تمويلها من الموازنة العامة».