وزارة الدفاع الروسية: القوات قامت بصد صواريخ أتاكمز الأمريكية في القرم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية صدت مجددا صواريخ وطائرات درون وقوارب متفجرة أمريكية في البحرين الأسود وآزوف.

وقالت الوزارة إن نظام الدفاع الجوي أسقط ثمانية صواريخ أمريكية من طراز اتاكمز في بحر آزوف خلال الليل.

ووفقا للسلطات، تم تدمير سفينتين في مضيق كيرش في شرق شبه جزيرة القرم، التي قامت روسيا بضمها خلال عام 2014 فيما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

يشار إلى أن مدينة كيرش بالقرم، حيث يقع الجسر من روسيا يربط شبه جزيرة القرم أيضا، أصبحت هدفا متكررا للهجمات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم تدمير ثمان طائرات وسفينتين متفجرتين غير مأهولتين في البحر الأسود. ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.

وفي كييف، نقلت صحيفة أوكرانسكا برافدا عن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية القول إن سفن متفجرة أصابت سفينتين روسيتين في جانب البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

ويشار إلى أن أوكرانيا أعلنت أكثر من مرة عن نيتها تحرير شبه جزيرة القرم من الاحتلال الروسي.



