بنين تستعد للسماح بتصدير شحنات نفط من النيجر بعد تدخل الصين

تستعد بنين للسماح بتصدير شحنات النفط الخام القادمة من النيجر من مينائها وذلك بعد تدخل الصين للتوسط في النزاع بين الدولتين الجارتين الواقعتين في غرب أفريقيا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، نقلا عن مصدر مطلع.

وقالت بلومبرج إنه يتعين على النيجر الدولة الحبيسة جغرافيا، شحن نفطها إلى محطة تصدير في بنين عبر خط أنابيب بطول 1200 ميل (1930 كيلومترا) من حقل أغاديم الذي تديره مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وكان خلاف دبلوماسي قد دفع بنين إلى منع شحنات النفط الخام من النيجر في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت بلومبرج عن المصدر قوله إنه في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومتان على خلاف ، فإنه من المقرر استئناف الشحنات النفطية لتجنب تعريض الاستثمارات الصينية للخطر.