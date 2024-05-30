تحرك برلماني لتصويب منظومة كارت الفلاح: تحقيقات في فساد وتلاعب بالبيانات

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تقدم عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب مجدي ملك، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن «اتخاذ اللازم لتصويب منظومة كارت الفلاح».

وقال ملك في طلبه: «إن الدولة تقوم بتوفير السماد المدعم لقطاع الزراعة من خلال منظومة كارت الفلاح، وأثناء تشكيل لجنة فرعية من لجنة الزراعة والري تبين لنا وجود خلل».

وتابع: «وبالتتبع والفحص تأكد لنا من خلال فحص بعض الجمعيات وجود فساد، وتلاعب في إدخال البيانات الخاصة بالمنظومة».

وأكد ملك أن "هذا التلاعب يستوجب المساءلة والتحقيق والإحالة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير وإهدار المال العام، وفقًا للمستندات التي تم الحصول عليها والتي تؤكد وجود وقائع فساد".