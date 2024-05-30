تهمة جديدة تلاحق الفنان عباس أبو الحسن في حادث المحور

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لفظت منذ قليل إحدى ضحايا حادث اصطدام الفنان عباس أبو الحسن أعلى المحور المركزي بنطاق مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها داخل المستشفى.

وبوفاة السيدة والتي كانت تخضع لرعاية صحية بالمستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، أصبح الفنان يواجه تهمة القتل الخطأ بعد وفاة السيدة، بينما خرجت الحالة الأخرى من المستشفى ويشير تقريرها الطبي إلى أن حالتها مستقرة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أخلت سبيل أبو الحسن بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وما زالت القضية قيد التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام الفنان عباس أبو الحسن سيدتين بسيارته الملاكي، مما أسفر عن إصابتهما، ونقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على الفنان وسيارته الملاكي.