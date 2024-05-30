الحكومة الألمانية: أوكرانيا تلبي متطلبات محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة الألمانية إن أوكرانيا نفذت جميع متطلبات الإصلاح الضرورية لبدء المحادثات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الأوروبية، آنا لورمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من وجهة نظر الحكومة الألمانية، تلبي أوكرانيا جميع المتطلبات التي تمكنها من بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل. لذلك فإننا ندفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سريع بين جميع الدول الأعضاء بشأن إطار التفاوض".

ويحدد إطار التفاوض الخطوط التوجيهية والمبادئ لمحادثات الانضمام. وهو شرط أساسي لبدء المفاوضات ويجب أن تقرره بالإجماع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

وكان بدء محادثات انضمام أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم عسكري روسي، وجارتها مولدوفا قد تقرر من حيث المبدأ بالفعل في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي. ولكن تم في الوقت نفسه الاتفاق على ضرورة تلبية متطلبات الإصلاح قبل بدء المفاوضات. ووفقا لآخر تقرير كتابي للمفوضية الأوروبية، فإن بعض الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية الأقليات وتحجيم نفوذ الأوليجارشية لم يتم تنفيذها بالكامل في أوكرانيا. وحتى وقت قريب، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية تعتبر التقدم المحرز في هذه الأثناء كافيا.

ووفقا لدبلوماسيين من بروكسل، سيتضح خلال اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إطار التفاوض مع أوكرانيا. وعقب محادثات أولية تمت على هذا المستوى أمس الأربعاء، لا تزال المجر على وجه الخصوص تعتبر مترددة في هذا الشأن.