انقطاع خدمة الاتصال الخلوي في رفح

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الخميس، انقطاع خدمة الاتصال الخلوي التي تقدمها عن مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في رفح، بسبب العدوان (الإسرائيلي) المستمر".

وأضافت: "طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.