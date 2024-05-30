الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة بعنوان الحفاظ علي البيئة مطلب شرعي وواجب وطني

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن المديرية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان: الحفاظ علي البيئة مطلب شرعي وواجب وطني.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم، أن الندوة سيتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار إلى أن الندوة سيقدمها الدكتور وائل محمد رضوان، عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، يوضح فيها أن حماية البيئة من التلوث والفساد هدف تسعى إليه تعاليم وآداب وأخلاقيات الإسلام التي رسمت للإنسان علاقة مثالية بكل عناصر الكون حتى يستفيد منها أقصى استفادة، ويوظفها لتحقيق مصالحه، ويعيش حياة طيبة خالية من الأمراض والأوبئة، وأن الشريعة الإسلامية تدعو الإنسان إلى المحافظة على البيئة وتحرم عليه تلويثها وإفسادها.