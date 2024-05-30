استمرار تراجع اليوان الصيني أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي

واصل اليوان الصيني تراجعه أمام الدولار لليوم الرابع على التوالي. وبلغ السعر الاسترشادي الصادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس 1111ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 5 بيب عن سعره أمس وكان 1106ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى أعلن بنك الشعب اليوم ضخ 260 مليار يوان (56ر36 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس 250 مليار يوان عبر نفس الآلية

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.