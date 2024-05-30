محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من صندوق التنمية الحضارية لبحث سبل التعاون المشتركة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا من صندوق التنمية الحضارية لمراجعة عدد من المشروعات التنموية الحضارية في المحافظة، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لتطوير عدد من المشروعات داخل محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور حازم مصطفى أبو بكر، منسق عام الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات، والعميد هيثم همام، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الوفد سبل التعاون المشترك والخطوات التنفيذية للتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في تطوير عدد من المشروعات في بورسعيد، وجهود تطوير المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية على أعلى مستوى، مشيدًا بالتعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضارية والذي يدعم خطوات المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم، قدم الوفد الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، معربين عن سعادتهم بالإنجازات الحضارية التي شهدتها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، مؤكدين أن صندوق التنمية الحضارية يقدم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد وتنفيذ المزيد من سبل التعاون المشتركة مع المحافظة.