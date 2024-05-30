رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الحكومة تدرك مخاوف المواطن من ‏الزيادات في سعر رغيف الخبز، قائلا: «الجميع يعي تخوفات المواطن سواء القيادة السياسية أو ‏الحكومة، وتم أخذها في الاعتبار بالتأكيد أن الدعم العيني سواء للخبز أو الدعم النقدي المشروط ‏للسلع التموينية؛ مستمر وإن اختلفت طريقة تقديمه».‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر «‏CBC‏» مساء الخميس، أن سعر ‏الخبز ظل ثابتًا منذ أكثر من 36 عامًا، مشددا أن الدولة باتت ملزمة بتحريك السعر‎.‎

ووصف زيادة رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20‏‎ ‎قرشا، بـ«الطفيفة جدًا»، ذاكرا أن الدولة ستظل ‏تتحمل 84%‏‎ ‎من تكلفة الرغيف، في حين يتحمل المواطن 16% فقط من سعر تكلفة الرغيف ‏البالغة 125‏‎ ‎قرشا‎.‎

وأوضح أن الدولة ستواصل دعم الرغيف بقيمة 105 قروش، في حين سيدفع المواطن 20 قرشا ‏فقط.‏

‏ ولفت إلى ثبات حصة المواطن من الخبز اليومي، قائلا: «هناك ثبات في حصة المواطن وهي 5 ‏أرغفة لكل مواطن في اليوم بواقع 150 رغيفا في الشهر.. لا يوجد بها أي تغيير حافظنا على هذا ‏المكتسب، كما أن وزن الرغيف سيظل ثابتا 90 جرامًا، مع تشديد الرقابة؛ للحفاظ على الوزن ‏والجودة». ‏

وأكد استمرار العمل بنظام نقاط الخبز، موضحا أن المواطن سيظل يحصل على 10 قروش مقابل ‏كل رغيف يوفره، ويمكنه استخدام هذه النقاط لشراء السلع التموينية من منافذ صرفها‎.‎