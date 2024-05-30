مسئول قبرصي: من المحتمل إعادة تشغيل الرصيف العائم بغزة بحلول منتصف الأسبوع المقبل

رجح مسئول في الحكومة القبرصية، اليوم الخميس، استئناف العمل بالرصيف العائم الذي أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المسئول إن «الممر البحري إلى غزة لا يزال يعمل»، مشيرًا إلى تخزين المساعدات في سفن حتى يتم إصلاح الرصيف، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربي»، في خبر عاجل لها.

والثلاثاء الماضي، علق الجيش الأمريكي تسليم المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بعد أن تعرض الميناء العائم المؤقت قبالة ساحل غزة لأضرار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مسئول في الأمم المتحدة وآخر أمريكي وثالث إسرائيلي لشبكة «إن بي سي» الإخبارية، إن الأضرار لحقت بجسر متصل بالشاطئ في غزة.

ويتم نقل المساعدات إلى الجسر بواسطة قوارب صغيرة، بعد تفريغها في البداية على الرصيف العائم.

ويعد الضرر أحدث انتكاسة للرصيف العائم، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس الماضي وبدأ تشغيله قبل أسبوعين فقط، علما أن تكلفة إنشائه تجاوزت 300 مليون دولار.

وقالت القيادة المركزية إنه «خلال عطلة نهاية الأسبوع، انفصلت 4 زوارق عسكرية أميركية صغيرة كانت تشارك في نقل المساعدات عن مراسيها بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأضافت: «جرفت الأمواج اثنين منهما إلى ساحل جنوب إسرائيل قرب مدينة أسدود، بينما جرفت الأمواج الآخرتين إلى شاطئ غزة».

وقال مسئول دفاعي أمريكي إن أحد العسكريين الأمريكيين تعرض لإصابات على الرصيف الأسبوع الماضي، ولا يزال في حالة حرجة بمستشفى إسرائيلي، بينما أصيب آخران من أفراد الخدمة بجروح طفيفة.