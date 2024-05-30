جامعة هومبولت: معهد العلوم الاجتماعية لا يزال متضررا بشدة من تداعيات اعتصام موال للفلسطينيين

أعلنت جامعة "هومبولت" في برلين أن معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة لا يزال متضررا بشدة من تداعيات اعتصام موالٍ للفلسطينيين جرى قبل أسبوع.

وبحسب البيانات، فإن الجدران في جميع طوابق المعهد مغطاة بالكتابات، وفي بعض الممرات توجد طاولات ورفوف مقلوبة على الأرض. وكُتبَ على الجدران عبارات مثل "غزة حرة" أو "ألمانيا، ألم تتعلمي شيئا من تاريخك؟".

وسمحت الجامعة للمصورين بدخول المبنى أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ الاعتصام.

وعلى جدران الدرج توجد بصمات أيدي حمراء. كما تم رسم المثلث المتجه رأسه إلى الأسفل، وهو رمز يستخدمه متعاطفون مع حماس، على نحو متكرر على الجدران.

وقالت رئيسة الجامعة، يوليا فون بلومنتال، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "الكتابات على الجدران تعبر عن معاداة صادمة للسامية والاستهانة بالعنف. ندين هذا بأشد العبارات الممكنة".

وتعتزم الجامعة تقديم طلب بالمتابعة القضائية بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات وتحرير بلاغ جنائي بتهمة استخدام رموز تابعة لمنظمة محظورة، مثل كتابات على الجدران تضمنت المثلث الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الجامعة - بحسب تصريحات فون بلومنتال - طلبا بالمتابعة القضائية بسبب تكدير السلم العام من قبل أشخاص لم يغادروا المعهد طوعا.

وقال المعهد في بيان إنه يدين بشدة "التخريب العنيف" واستخدام رموز معادية للسامية. وجاء في البيان: "معهدنا كان وسيظل مكانا للتبادل الديمقراطي التعددي. لن نسمح تحت أية ظرف من الظروف بمعاداة السامية أو العنصرية أو غيرها من أشكال التمييز أو أي شكل من أشكال العنف في قاعاتنا وسنتصدى لذلك بكل حسم".

واحتل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين قاعات الجامعة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي احتجاجا على إسرائيل ودعما للفلسطينيين. وقد تسامحت إدارة الجامعة في البداية مع هذا الأمر واعتمدت على الحوار، وفي اليوم التالي أخلت الشرطة المبنى المحتل.

وتسعى الجامعة لاستئناف الدراسة في المعهد في أسرع وقت ممكن، وتُجرى أعمال التنظيف بالفعل. وقالت فون بلومنتال: "نأمل أن نتمكن من إعادة فتح المبنى في غضون أسابيع قليلة". ويتم التدريس حاليا عبر الإنترنت أو في مواقع أخرى في الجامعة.



