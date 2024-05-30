 الرئيس السيسي: أثق تمام الثقة أن منتدى التعاون العربي الصيني سيحمل دفعة ملموسة للعلاقات مع بكين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: أثق تمام الثقة أن منتدى التعاون العربي الصيني سيحمل دفعة ملموسة للعلاقات مع بكين


نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 7:54 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 7:54 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات "العربية – الصينية" المتميزة والآفاق الواسعة لتطويرها اتصالا بالمقدرات والإمكانات المتاحة، وما ألمسه من توافر الرغبة الصادقة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها يجعلني واثقا تمام الثقة في أن أعمال منتدى التعاون العربي الصيني وما سيخلص إليه من نتائج سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم  الخميس، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب.


وركزت الكلمة، على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبةً بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.


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