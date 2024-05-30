الإمارات وقطر توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

وقعت الإمارات اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالدوحة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد الحسيني في بيان اليوم الخميس، أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولتي الإمارات وقطر، وحرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

بدوره، أكد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: "ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين".

يشار إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 146 اتفاقية حتى اليوم.