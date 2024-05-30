الصين تفرض ضوابط على تصدير معدات الفضاء والطيران

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ذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعتزم فرض قيود على تصدير مواد وبرمجيات وتكنولوجيا معينة مرتبطة بقطاعي الفضاء والطيران اعتبارا من الأول من يوليو، مشيرة إلى دواع أمنية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن القيود الجديدة لا تستهدف دولا بعينها، ولكنها سياسة تتماشي مع "الممارسات الدولية".

وبموجب القيود الجديدة، لن يتم السماح بتصدير منتجات أو تقنيات بعينها، تتعلق بشكل كبير بمكونات الصناعات الفضائية وتصنيع المحركات، دون إذن مسبق من هيئات مثل المفوضية العسكرية المركزية.

ولم يتضح في البداية نطاق التأثير التجاري لهذه القيود. وتستثمر الصين في قطاع الطيران وتحاول الحصول على الموافقة لاستخدام طائرة ركاب تحمل اسم "كوماك سي 919" ضيقة البدن، خارج البلاد.

ورغم ذلك اعتمدت بكين لسنوات على موردين من الخارج لتطوير الطائرة.

وفرضت الصين بالفعل قيودا على مواد خام معينة، مثل الجرافيت، الضروري لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما مؤخرا على منتجات صينية مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. وفرضت الصين بدورها عقوبات على شركات الدفاع الأمريكية التي توفر منتجاتها لتايوان.