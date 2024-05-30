نظم طلاب جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الخميس، عرضا خلال حفل التخرج للتعبير عن دعمهم لفلسطين.

وخلال كلمة رئيس الجامعة كريستوفر إيسجروبر، أثناء الحفل، وقف نحو 70 طالبا وأداروا ظهروهم إلى رئيس الجامعة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء. وغادر القاعة نحو 15 طالبا يرتدون الكوفية الفلسطينية أثناء الكلمة، في خطوة احتجاجية على علاقة الجامعة مع إسرائيل.

كما شهد الحفل رفع لافتات تنتقد علاقة الجامعة بإسرائيل، على غرار "إسرائيل تقصف، وبرينستون تدفع".

وفي 18 أبريل الماضي بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند وأيرلندا، شهدت جميعها مظاهرات تطالب بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.